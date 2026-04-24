Michael Jackson è già Re del Box Office | anteprime record oltre ogni previsione

Il mercato cinematografico globale ha registrato anteprime che hanno superato ogni previsione, confermando la popolarità di Michael Jackson. Le sue opere hanno attirato un pubblico numeroso, stabilendo nuovi record di incassi e di presenze nelle sale. Il suo nome continua a essere sinonimo di successo e di grande attenzione mediatica, mantenendo un ruolo di primo piano nel settore dell’intrattenimento.

Il mito di Michael Jackson si presenta come una forza inarrestabile per il mercato cinematografico globale. Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, ha iniziato la sua corsa nelle sale con numeri da capogiro, proiettandosi verso il miglior weekend di apertura di sempre per un film biografico musicale. Negli Stati Uniti, le anteprime del giovedì (incluse le proiezioni speciali IMAX) hanno fruttato tra i 12 e i 13.5 milioni di dollari, cifre che mettono la pellicola sullo stesso piano di eventi cinematografici del calibro di Oppenheimer e Dune – Parte Due. Nonostante un’accoglienza della critica inizialmente fredda su Rotten Tomatoes, il pubblico sta premiando massicciamente l’opera prodotta da Graham King e scritta da John Logan.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Michael Jackson è già Re del Box Office: anteprime record oltre ogni previsione Notizie correlate Pasqua da record per Super Mario Galaxy: il Box Office ITALIA vola oltre gli 8 milioniIl baffuto idraulico di casa Nintendo non conosce ostacoli e, dopo aver fatto segnare numeri da capogiro al debutto mondiale, ha letteralmente... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Michael, talento, trauma e spettacolo. La recensione del film; Chi è Jaafar Jackson, il nipote che interpreta Michael Jackson nel film del 2026; Tutti i dischi di Michael Jackson, dal peggiore al migliore; Michael: si pensa già a un sequel per raccontare la storia di Michael Jackson. Michael Jackson, la morte che torna a far discutere con il film Michael ora nelle sale: cosa accadde davvero al Re del PopIl nuovo film Michael, ora nelle sale, ha riportato il Re del Pop al centro dell’attenzione mondiale. Non solo la musica, il talento, il moonwalk e le immagini diventate leggenda: il biopic diretto ... alphabetcity.it Michael Jackson non è morto? La teoria complottistica resiste mentre esce il film sulla sua vitaEppure i fatti, quelli verificati, raccontano altro. Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009 nella sua casa di Los Angeles. L’autopsia ha stabilito che la causa è stata un’intossicazione acuta da ... donnamoderna.com Kat Graham sarebbe dovuta essere in Michael ma le sue scene sono state tagliate! L'attrice di The Vampire Diaries avrebbe dovuto interpretare Diana Ross nel biopic sulla vita di Michael Jackson ma le sue sequenze non sono presenti nel film a causa di que - facebook.com facebook Il film su Michael Jackson e molti struzzi x.com