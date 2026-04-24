L’ambizione nei bambini è una forza pura e innata. Una spinta naturale alla scoperta e alla crescita senza i limiti della paura. Credendo in quel che si fa. Ed ambisce. Si manifesta attraverso la curiosità. La voglia di imparare. E la capacità di sognare in grande. Spesso trasformando, il gioco, in un campo d’allenamento per il futuro. Come diceva Paulo Coelho: “un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto. E cioè ad essere contento senza motivo. Ad essere sempre occupato con qualche cosa. Ed a pretendere, con ogni sua forza, quello che desidera”. La capacità di stupirsi è ciò che spinge il bambino alla scoperta del mondo. È la sua motivazione interna.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Miano oltre l’Orizzonte: il futuro appartiene a chi crede nei sogni

Notizie correlate

Leggi anche: Gli scugnizzi di Miano, i rivoluzionari di Napoli e il campetto dei loro sogni

Contenuti utili per approfondire

Il Mare oltre l’orizzonte: Quando la visione di ieri diventa il futuro di domani. Da Angri a Madrid, il coraggio di sognare.Il presente appare ambiguo, schiacciato da un pragmatismo grigio che non produce futuro, ma solo gestione dell’esistente. Ci si perde nei tecnicismi delle alleanze, dimenticando che la politica, ... agro24.it

Oltre l’orizzonteOLTRE L’ORIZZONTE con opere pittoriche di Giulio Giannotta: un inno al mare e all’immensità del suo blu’. Il mare è metafora dell’esistenza: un luogo in cui perdersi per ritrovarsi, un confine che ... exibart.com