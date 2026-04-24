Mezzo pesante si ribalta sulla rampa dell' autostrada | perdita di gasolio e il camionista si mette in salvo

Nella notte di giovedì, un mezzo pesante si è ribaltato sulla rampa dell’autostrada A-14 vicino al casello di Cesena. L’incidente è avvenuto alle 2:45, provocando una perdita di gasolio dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cesena e un’autogru proveniente da Forlì. L’autista è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Camion si cappotta in autostrada, l'autista riesce a mettersi in salvo. Alle 2:45 di giovedì notte, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena e l'autogru proveniente dalla sede centrale di Forlì sono intervenute sulla rampa dell'autostrada A-14, nei pressi del casello di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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