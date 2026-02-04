Mezzo pesante si ribalta sulla Ss125 tra Villaputzu e il paese limitrofo interruzione temporanea della viabilità

Questa mattina, un autoarticolato si è ribaltato sulla SS125 tra Villaputzu e il paese vicino. L’incidente ha causato l’interruzione temporanea del traffico sulla strada, che si trova in un tratto curvilineo e in salita. Per ora, nessuna informazione sulla targa del mezzo o sulle eventuali persone coinvolte. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo e ripristinare la viabilità al più presto.

Un mezzo pesante, un autoarticolato con targa non ancora identificata, si è ribaltato fuori dalla carreggiata nella mattinata di mercoledì 4 febbraio 2026, sulla Strada Statale 125 "Orientale Sarda", nel tratto compreso tra Villaputzu e il paese limitrofo, al chilometro 87, in prossimità di un tratto curvilineo e in parte in salita. L'incidente, avvenuto intorno alle 10.15, ha causato l'immediata chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, interrompendo il flusso del traffico su un'arteria fondamentale per la connessione tra il sud della Sardegna e le aree interne del territorio. Il veicolo, che trasportava un carico non ancora reso noto, ha perso il controllo probabilmente a causa di una frenata brusca o di un'improvvisa perdita di aderenza sul manto stradale, fortemente umido a causa della pioggia leggera caduta nelle ore precedenti.

