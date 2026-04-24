Alle ore 19:15 del 24 aprile 2026, le previsioni del tempo indicano condizioni di stabilità al Nord durante la mattina. Le temperature sono state generalmente miti, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni significative e il cielo si presenta per lo più sereno o poco nuvoloso. La giornata si è svolta senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche rispetto ai dati della mattina.

meteo Ben ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta la console prevalente al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati e locali piovaschi sulle Alpi occidentali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi centro al mattino tempo stabile con sole prevalente soleggiato anche nel pomeriggio senza particolari variazioni tra la serata e la notte poche variazioni con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle Isole tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-04-2026 ore 19:15

LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO

Notizie correlate

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meteo Roma: sereno oggi e nel weekend; Meteo Roma, scatta l'allerta: rischio piogge e rovesci per 24 ore. Le previsioni per mercoledì; Meteo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale e traffico rallentato. Quanto durerà il maltempo?; Meteo Roma: calo termico e grecale fino a giovedì, poi sole e caldo per il weekend del 25 aprile.

Meteo Roma del 24-04-2026 ore 06:15meteo ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del maltempo sulle regioni del nord con sole prevalente ... romadailynews.it

Meteo Roma – Sole e clima primaverile, weeekend del 25 aprile con un assaggio estivoAlta pressione protagonista con temperature in aumento fino a 25°C, poi possibile ritorno dei temporali la prossima settimana ... centrometeoitaliano.it

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook

Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com