Meteo | Previsioni per sabato 25 aprile

Per sabato 25 aprile, le previsioni indicano cielo sereno e sole stabile per tutta la giornata in città. La temperatura massima prevista è di 26°C, mentre la minima sarà di 9°C. Lo zero termico si attesterà a circa 3243 metri. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo durante le ore diurne.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3243m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo per sabato 25 aprile. Ancora tempo bello

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