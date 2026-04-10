Meteo | Previsioni per sabato 11 aprile

Sabato 11 aprile, le condizioni meteo a Modena prevedono cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel pomeriggio e in serata, si aspettano alcune nuvole che potrebbero aumentare di intensità, ma senza provocare precipitazioni. La temperatura dovrebbe mantenersi stabile, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste piogge o eventi meteorologici estremi per questa giornata.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3042m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per sabato 4 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 4 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 4 aprile 2026.

Previsioni meteo per sabato 11 aprile. Appena un po' di instabilità

Argomenti più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Meteo, in Sicilia si rivede il sole ma con qualche pioggia isolata: le previsioni per sabato 4 aprile; Previsioni meteo video di sabato 11 aprile sull'Italia; Meteo | Previsioni per sabato 4 aprile.

Meteo Weekend: cambiano le Previsioni per Sabato 27 e Domenica 28 DicembreSi avvicina l'utimo weekend del 2025: cambiano le previsioni per Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre. Nella parte conclusiva di questa settimana natalizia le condizioni meteo sono previste in progressivo ... ilmeteo.it

Le previsioni meteo: leggi tutto https://www.lacnews24.it/meteo/in-calabria-caldo-anomalo-e-nei-cieli-sabbia-dal-sahara-weekend-con-temperature-fino-a-28-gradi-ecco-dove-ybupc0ko - facebook.com facebook

Torino, previsioni meteo del 11 aprile 2026 x.com