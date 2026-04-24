Meteo le previsioni in Campania per venerdì 24 aprile 2026

Per venerdì 24 aprile 2026 in Campania, le previsioni indicano cielo sereno con sole intenso a Avellino, senza segnalazioni di pioggia. Le condizioni meteorologiche sono stabili e prive di variazioni significative durante tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 24 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2593m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2590m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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