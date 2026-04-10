Meteo le previsioni in Campania per venerdì 10 aprile 2026

Il meteo in Campania per venerdì 10 aprile 2026 prevede condizioni differenti nelle diverse zone della regione. A Avellino si attende una giornata di sole senza precipitazioni, mentre altre aree potrebbero sperimentare variazioni climatiche. Le previsioni indicano che il cielo sarà prevalentemente sereno in alcune zone, mentre in altre potrebbero esserci nuvole o eventuali brevi piovaschi. I dettagli sono stati comunicati dai servizi meteo locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 10 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3032m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3008m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Meteo, le previsioni in Campania per venerdi 3 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 3 aprile 2026.

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#Meteo #Sardegna #10aprile - Assoluto dominio dell'anticiclone, con cieli sereni e sgombri da annuvolamenti. Venti di debole o moderata intensità con mari ancora una volta quasi calmi. Temperature medie comprese tra 13 e 26°C. x.com