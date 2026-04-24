Messina raccontata attraverso le monete | al Palacultura viaggio dalle origini greche della città fino all’età moderna

Martedì 28 aprile alle 17, nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro al Palacultura di Messina, si terrà un evento dedicato alla presentazione di una raccolta numismatica. La mostra, situata al primo piano, ripercorre la storia della città attraverso le monete, partendo dalle origini greche fino all’età moderna. L’iniziativa è organizzata dall’Archivio Storico e sarà aperta al pubblico.

Martedì 28 aprile, alle ore 17,nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro, Archivio Storico, primo piano del Palacultura, si terrà un evento dedicato alla presentazione di una piccola ma significativa raccolta numismatica.L’iniziativa propone al pubblico un percorso affascinante.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dalle origini pre-latine fino all’età comunale: otto incontri per scoprire la storia di NarniOtto lezioni per comprendere la storia profonda di una città reale: il Comune di Narni presenta un ciclo di incontri dedicati alla storia urbana di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Messina raccontata attraverso le monete: al Palacultura viaggio dalle origini greche della città fino all’età moderna; INTERVISTA Il rapper CacioePeppe racconta Messina attraverso la sua musica; Voglia di restare: Pam Studio Pro racconta Messina attraverso le emozioni dei suoi sposi; SICILIA IN TV, ACCORDO CON LA RAI: LA REGIONE PUNTA SULL’IMMAGINE (E DIMENTICA LE INFRASTRUTTURE). Voglia di restare: Pam Studio Pro racconta Messina attraverso le emozioni dei suoi sposiÈ proprio da questo desiderio che nasce Pam Studio Pro: una realtà imprenditoriale femminile specializzata in servizi fotografici per matrimoni a Messina. Fondata nel 2017 da Pamela Presti, conosciuta ... tempostretto.it Messina, al Verona Trento-Majorana parte GenerArti 2: studenti protagonisti tra educazione affettiva, laboratori e produzione multimedialeHa preso il via GenerArti 2 , il progetto che l’I.I.S. Verona Trento-Majorana di Messina, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno, ha ... messina.gazzettadelsud.it INTERVISTA Il rapper CacioePeppe racconta Messina attraverso la sua musica CacioePeppe è stato ospite ai microfoni di Radio Taormina, dove ha raccontato il suo percorso artistico e il nuovo progetto “Mai Via”. Durante l’intervista, l’artista ha ripercorso le t - facebook.com facebook Ettore Messina racconta i rapporti tra EuroLeague e NBA Europe: Non convinceva il business plan x.com