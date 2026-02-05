Sicurezza | Malan ' con nuove misure più tutele per cittadini e forze ordine'

Il governo Meloni ha approvato un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza. Le nuove regole mirano a rafforzare le tutele per cittadini e forze dell’ordine. Il ministro Malan sottolinea come queste misure siano un passo deciso per garantire maggiore tranquillità nelle strade italiane. La decisione arriva dopo una riunione del Consiglio dei Ministri e fa parte di una strategia più ampia per migliorare la sicurezza nel paese.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il pacchetto di misure varato oggi dal Consiglio dei Ministri mostra in tutta evidenza l'impegno concreto del governo Meloni per la sicurezza di tutti gli italiani. Il provvedimento che riguarda la legittima difesa si riferisce a tutti i cittadini e non solo alle forze dell'ordine, riprendendo una proposta di legge di Fratelli d'Italia. Non è insomma uno scudo penale ma è una norma che tutela chiunque si trovi in situazioni di difficoltà in contesti di ordine pubblico. Ci sono poi misure per tenere sotto controllo chi, in manifestazioni di piazza, abbia già tenuto comportamenti violenti o aggressivi verso le forze dell'ordine.

