Meli Gioielli è un’azienda artigiana di Firenze, fondata nel 1922, che vanta oltre un secolo di attività. La sua storia si intreccia con tre generazioni di maestri orafi, che hanno preservato e tramandato nel tempo le tecniche e i segreti dell’arte orafa. L’attività si concentra nella lavorazione di gioielli, mantenendo viva la tradizione artigianale fiorentina. L’azienda si distingue per la continuità e la cura nella realizzazione di ogni pezzo.

Tre generazioni di maestri orafi ed oltre un secolo di attività. Questa è la Meli Gioielli, azienda artigiana Fiorentina fondata nel 1922, una delle poche che ha saputo mantenere e tramandare nel tempo tutti i segreti e la passione per l’arte orafa. Sotto le abili mani degli artigiani, nascono pezzi unici che parlano di un passato ricco di tradizione e di un presente attento al design e alle tendenze, sullo sfondo della ricca tradizione culturale di Firenze. Primeggia, nelle creazioni Meli Gioielli, la mano dell’uomo; attraverso un lungo processo di progettazione e di scrupolosa cura nelle lavorazioni e nelle rifiniture, l’azienda è riconosciuta leader indiscusso nel mondo per due principali tecniche manuali di lavorazione dell’oro e dell’argento: il Madrevitato Etrusco e la lavorazione Rinascimentale della lastra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meli Gioielli, Firenze

Meli Gioielli lavorazione artigianale a Firenze

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