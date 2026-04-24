Un audio risalente al 2017 ha rivelato l'esistenza di un accordo tra Melania Trump e Zampolli, secondo quanto riportato da un'intercettazione. L'informazione riguarda un contatto avvenuto tramite un emissario della presidenza, e la registrazione ha portato alla luce dettagli relativi a un patto tra le due parti. La scoperta ha fatto il giro delle cronache, sollevando interrogativi sulla natura di questo rapporto.

? Cosa sapere Intercettazione 2017 rivela accordo tra Melania Trump e Zampolli tramite emissario della presidenza.. Lo scambio strategico a New York coinvolgeva protezione diplomatica in cambio di supporto elettorale.. Una telefonata intercettata nel 2017 tra un emissario dell’amministrazione Trump e un contatto vicino alle Nazioni Unite getta una luce inedita sul legame tra Melania e Zampolli, rivelando un accordo privato avvenuto proprio prima delle elezioni americane. Il servizio condotto da Sacha Biazzo per la Rai 3 mette in mostra un audio esclusivo che documenta un patto strategico. In quel dialogo, avvenuto alla vigilia della tornata elettorale di quel periodo, la futura first lady avrebbe garantito una forma di protezione in cambio del supporto necessario a consolidare il proprio ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melania Trump: scoperto l’audio del patto segreto con Zampolli

First Lady Melania Trump speaks out on Epstein

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