Sanità Schillaci M5S | Chiarezza su ruolo medici specialisti per prescrizioni dematerializzate dopo primo accesso

Dopo le proteste dei pazienti in Sicilia, il ministro Schillaci chiede chiarezza sul ruolo degli specialisti nella prescrizione delle prestazioni sanitarie. Molti si trovano a fare avanti e indietro tra medici di base e specialisti, soprattutto quando si tratta di visite e diagnostica dopo il primo accesso. La situazione crea confusione e attese lunghe, e il governo promette di mettere ordine.

“In Sicilia molti pazienti si trovano a vivere un autentico ping pong quando devono sottoporsi a visite ed a prestazioni sanitarie di diagnostica, dopo la prima prescrizione a cura del medico di medicina generale. Nonostante un decreto ministeriale (2062022) preveda che dopo il primo accesso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Sanità Schillaci Schillaci ad Atreju: “Il numero dei medici è in aumento, stiamo costruendo una sanità a misura d’uomo” Orazio Schillaci, ministro della Salute, interviene ad Atreju per chiarire la situazione dei medici in Italia. Sanità: Fornaro, 'Schillaci riferisca a tutela pazienti su San Raffaele' Il deputato Fornaro chiede al ministro Schillaci di fornire chiarimenti sulla vicenda del San Raffaele di Milano, sottolineando l'importanza di tutelare la salute dei pazienti e garantire trasparenza nelle decisioni sanitarie. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanità Schillaci Argomenti discussi: Sanità, M5S: Cup soddisfa 25% delle richieste; Sanità, il caso di Franco. Malato sdraiato a terra: Percorsi per i fragili, verifiche nelle Ast. Sanità, M5S: Cup soddisfa 25% delle richiesteChi riesce a trovare una disponibilità è obbligato al turismo sanitario forzato, sia solo fuori regione che all'interno della Liguria, attacca il capogruppo pentastellato, Stefano Giordano ... genovatoday.it Liste d’attesa in sanità, Giordano (M5s): Dal Cup ci dicono soddisfatte solo il 25% delle richiesteListe d’attesa in sanità, Giordano (M5s): Dal Cup ci dicono soddisfatte solo il 25% delle richieste ... msn.com Sanità, Marsilio al ministro Schillaci: “Servono regole che tengano conto delle differenze demografiche e territoriali” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.