? Cosa sapere Giuseppe D'Alessandro presenta il romanzo Teorema Boikena venerdì 24 aprile a Materia.. L'evento rientra nella rassegna Primavera Letteraria presso il centro commerciale di Venusio.. Nel pomeriggio di questo venerdì 24 aprile 2026, il corner Librerie Coop Alleanza 3.0 situato all’interno del Centro Commerciale Mongolfiera di Venusio a Matera ha ospitato la presentazione del romanzo Teorema Boikena. Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter, l’ultima opera di Giuseppe D’Alessandro pubblicata da Altrimedia Edizioni. L’appuntamento si è inserito nel più ampio percorso culturale della rassegna denominata Primavera Letteraria, un progetto che mira a trasformare il momento della lettura in una vera e propria occasione di confronto collettivo e dialogo tra i cittadini e le figure chiave dell’editoria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il mistero di Luca Laudadio: debutta il nuovo noir di D’Alessandro

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