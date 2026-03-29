Dopo il sostegno di ‘Senigallia al centro’, anche ‘La Civica’ ha annunciato il proprio appoggio a Massimo Olivetti per il suo secondo mandato. La decisione è stata comunicata ufficialmente in vista delle prossime elezioni amministrative, con entrambe le liste che intendono sostenere la candidatura del sindaco uscente. La presentazione delle liste è prevista nelle prossime settimane.

Dopo ‘Senigallia al centro’ è ‘La Civica’ la seconda lista in sostegno al secondo mandato di Massimo Olivetti. Nella lista saranno presenti Alessandro Cicconi Massi e l’assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari (foto). Due anche gli assessori nella lista ‘Senigallia al centro’: l’assessore al Turismo Simona Romagnoli e l’assessore all’Urbanistica e alle Frazioni Gabriele Cameruccio. Il capolista de ‘La Civica’, nel 2020 era il vicesindaco e assessore allo Sport e alla Cultura Riccardo Pizzi che si ricandiderà nelle file di Fratelli d’Italia. La lista riunisce amministratori, professionisti e cittadini della società civile che in questi anni hanno preso parte al governo della città e che oggi confermano il proprio sostegno al progetto civico guidato da Massimo Olivetti, in vista delle elezioni amministrative del maggio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Civica" a sostegno di Massimo Olivetti

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