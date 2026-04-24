Massa San Nicola la Città metropolitana smentisce nuove frane

La Città Metropolitana di Messina ha diffuso una comunicazione in cui specifica che sulla strada provinciale 45, vicino a Massa San Nicola, non si sono verificati nuovi eventi franosi. La precisazione arriva in risposta alle notizie circolate nelle ultime ore, che segnalavano possibili frane nella zona. Nessun incidente o danno è stato segnalato nel tratto della strada interessato.

In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, la Città Metropolitana di Messina chiarisce che lungo la strada provinciale 45, nel tratto in prossimità di Massa San Nicola, non si è verificato alcun nuovo evento franoso. L’area interessata resta esclusivamente quella già coinvolta dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pericolo alberi tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio, cedimenti di rami hanno coperto alcuni trattiRischi di cedimento di alberi sulla strada tra Massa San Giorgio e Massa San Nicola, sull'arteria poco prima della frana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuova frana a Massa San Nicola; Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45; Messina, nuovo crollo a Massa San Nicola: torna l'incubo voragini - RTP; Strada provinciale 45, nessuna nuova frana a Massa San Nicola. Strada provinciale 45, nessuna nuova frana a Massa San NicolaMESSINA – Cedimento sulla Provinciale 45 a Massa San Nicola nello stesso punto del crollo di gennaio. Il Comitato locale ha convocato un’assemblea. Ma la Città metropolitana risponde che non c’è ness ... tempostretto.it Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45MESSINA. Si comunica a tutti gli automobilisti che sulla Strada Provinciale 45, in località Villaggio Massa San Nicola, al km 11 circa, si sono verificati nuovi cedimenti nel tratto già oggetto di la ... letteraemme.it In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, la Città Metropolitana di Messina chiarisce che lungo la strada provinciale 45, nel tratto in prossimità di Massa San Nicola, non si è verificato alcun nuovo evento franoso. - facebook.com facebook