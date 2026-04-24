Marina di Pisa | Il mercato rimanga sul lungomare no allo spostamento in piazza Viviani

Il mercato di Marina di Pisa si trova al centro di una discussione riguardo al suo posizionamento. Dopo l’apertura dei banchi in piazza Viviani domenica 19 aprile, ANVA Confesercenti Provincia di Pisa ha ribadito che il mercato dovrebbe rimanere sul lungomare. La posizione è stata comunicata dal presidente provinciale dell’associazione, che ha sottolineato la preferenza per la collocazione storica del mercato in quella zona.

Il mercato di Marina di Pisa deve restare sul lungomare. È questa la posizione netta di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, espressa dal suo presidente provinciale Mirco Sbrolli, dopo la giornata di esordio dei banchi in piazza Viviani domenica 19 aprile."Abbiamo sempre sostenuto che il mercato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mercato sul lungomare di Marina di PisaDomenica 26 aprile il lungomare di Marina di Pisa ospiterà, per l’intero arco della giornata, il mercato di qualità organizzato da Fiva Confcommercio... Leggi anche: Mercato di Pasquetta sul lungomare di Marina di Pisa Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a Marina; Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani; Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani; Maggio dei libri 2026. Mercato di Marina di Pisa, ANVA Confesercenti Pisa: Deve restare sul lungomareIl mercato di Marina di Pisa deve restare sul lungomare. È questa la posizione netta di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa ... gonews.it Grande successo per il Carnevale di Marina di Pisa, le fiabe conquistano il LitoraleMarina di Pisa, 26 febbraio 2026 – Un pomeriggio di colori, musica e partecipazione: successo da record per il Carnevale di Marina di Pisa 2026 che ha fatto registrare una straordinaria affluenza di ... lanazione.it Tramonto a Marina di Pisa facebook