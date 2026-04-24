Mercato sul lungomare di Marina di Pisa

Domenica 26 aprile, il lungomare di Marina di Pisa si trasformerà in un mercato di qualità promosso da Fiva Confcommercio Pisa. L’evento si svolgerà per tutta la giornata e attirerà visitatori, residenti e turisti, offrendo l’opportunità di scoprire prodotti locali in una delle zone più suggestive del litorale. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e a favorire incontri tra commercianti e pubblico.

Domenica 26 aprile il lungomare di Marina di Pisa ospiterà, per l’intero arco della giornata, il mercato di qualità organizzato da Fiva Confcommercio Pisa, pronto a richiamare visitatori, residenti e turisti in una delle cornici più suggestive del litorale.Saranno tantissimi i banchi presenti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato di Pasquetta sul lungomare di Marina di Pisa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a Marina; Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani; Bilancio positivo per l’esordio del mercato nella nuova Piazza Viviani a Marina di Pisa; Marina di Pisa, debutto riuscito in piazza. Mercato straordinario a Marina di Pisa: le modifiche al trafficoPisa, 28 febbraio 2026 - Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1 marzo sul lungomare di Marina di Pisa, sono state disposte ... lanazione.it Il mercato di qualità di Confesercenti sbarca domenica a Marina di PisaPisa, 25 febbraio 2026 - Domenica 1 marzo il Mercato di Qualità organizzato da ANVA Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area ... lanazione.it Tramonto a Marina di Pisa facebook