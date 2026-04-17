Durante una puntata di “Pechino Express”, Biagio Izzo ha fatto una battuta con riferimenti espliciti, subito commentata dalla figlia con parole di disapprovazione. Alla fine della prova, la busta con i nominati è stata aperta davanti a Sergio Paolantoni e Biagio Izzo, rivelando le decisioni di eliminazione. La scena si è conclusa con la visualizzazione dei concorrenti che lasciavano il gioco.

Alla fine la busta con “eliminati” si è aperta davanti agli occhi di Sergio Paolantoni e Biagio Izzo. Loro sono gli ultimi eliminati di “Pechino-Express”. Loro sono tra le sorprese: agguerriti senza guerreggiare, allegri, “spassusi”, come si sono chiamati, un tono sotto quando necessario. L’episodio di ieri, 16 aprile, dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share (con 917mila contatti tv e il 58% di permanenza), in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. Lei e Paolantoni siete tra i pochi comici a non fallire in un reality.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho dichiarato ‘vorrei un pisellone enorme’. Mia figlia mi ha scritto: ‘Come ti viene in mente? Sei pazzo? Mi vergogno'”: Biagio Izzo dopo “Pechino Express”

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