Ho dichiarato ‘vorrei un pisellone enorme’ Mia figlia mi ha scritto | ‘Come ti viene in mente? Sei pazzo? Mi vergogno' | Biagio Izzo dopo Pechino Express
Durante una puntata di “Pechino Express”, Biagio Izzo ha fatto una battuta con riferimenti espliciti, subito commentata dalla figlia con parole di disapprovazione. Alla fine della prova, la busta con i nominati è stata aperta davanti a Sergio Paolantoni e Biagio Izzo, rivelando le decisioni di eliminazione. La scena si è conclusa con la visualizzazione dei concorrenti che lasciavano il gioco.
Alla fine la busta con “eliminati” si è aperta davanti agli occhi di Sergio Paolantoni e Biagio Izzo. Loro sono gli ultimi eliminati di “Pechino-Express”. Loro sono tra le sorprese: agguerriti senza guerreggiare, allegri, “spassusi”, come si sono chiamati, un tono sotto quando necessario. L’episodio di ieri, 16 aprile, dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share (con 917mila contatti tv e il 58% di permanenza), in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. Lei e Paolantoni siete tra i pochi comici a non fallire in un reality.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2
Notizie correlate
“Ho perso mio padre e mia madre in un mese, ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva, che ho portato a Pechino Express”: così Jo SquilloTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express“, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su...
Leggi anche: “Ho fatto la blefaroplastica e mi hanno riempita di insulti. Mi hanno scritto ‘sei un mostro, poveri figli’, ma non mi vergogno. Sono vanitosa e voglio farne già un’altra”: così Ilaria Galassi