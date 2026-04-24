Maratona di Roma aggiudicata l' organizzazione fino al 2031 con un canone da record

L’organizzazione della Maratona di Roma è stata assegnata fino al 2031, garantendo la gestione delle edizioni della manifestazione almeno per i prossimi otto anni. La gara, arrivata alla sua 31esima edizione, continuerà ad essere curata da chi si è aggiudicato il servizio di organizzazione e gestione. La concessione prevede un canone da record per questa competizione di rilievo nel calendario sportivo nazionale.

L’organizzazione della Maratona di Roma è assicurata per i prossimi anni, almeno fino al 2031. È stato infatti aggiudicato il servizio di organizzazione e gestione delle edizioni della kermesse sportiva capitolina giunta, quest’anno, alla sua 31esima edizione. Non si tratta di una buona notizia.🔗 Leggi su Romatoday.it

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