Manfredonia chiuso per due giorni l’istituto San Lorenzo Maiorano

A Manfredonia l’istituto San Lorenzo Maiorano rimarrà chiuso per due giorni. La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione ufficiale protocollo n. 24913. La chiusura riguarda le attività scolastiche e sarà valida nelle date specificate dalla nota. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle ragioni che hanno portato a questa decisione.

Vista la nota Prot. n. 24913 del 24042026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto ComprensivoStatale “Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che nella riunione tenutasi il 21 aprile 2026riguardo al coordinamento dei lavori del plesso “San Lorenzo Maiorano”, si è convenuto sulla necessitàdi sospensione delle attività didattiche nei giorni 27 e 28 aprile 2026 per consentire la prosecuzione insicurezza degli interventi strutturali di miglioramentoadeguamento sismico dell’edificio scolastico “SanLorenzo Maiorano”. Visto e richiamato il verbale della suddetta riunione di coordinamento trasmesso dal Direttore dei lavoricon nota...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, chiuso per due giorni l’istituto San Lorenzo Maiorano Notizie correlate Leggi anche: A Borgo San Lorenzo due giorni dedicati ai giovani talenti della boxe toscana