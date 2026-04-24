Mandi un documento su WhatsApp e sparisce | lo strano bug segnalato dall'esperto Dal Checco
Un consulente informatico forense ha segnalato un problema riscontrato sulla versione desktop di WhatsApp. Secondo quanto riferito, inviando un documento tramite l'app, il file scompare senza lasciare traccia. La segnalazione è stata condivisa sui social network, dove l’esperto ha descritto il comportamento anomalo dell’applicazione. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali o dettagli tecnici aggiuntivi riguardo al problema.
Paolo Dal Checco è un consulente informatico forense. Negli ultimi giorni ha segnalato sui social un problema che riguarda l'app di WhatsApp su pc. Con alcuni sistemi operativi l'app ha un problema che riguarda i documenti inoltrati: quando il file viene trascinato dal desktop all'app si cancella subito dal nostro dispositivo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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