Mandi un documento su WhatsApp e sparisce | lo strano bug segnalato dall'esperto Dal Checco

Un consulente informatico forense ha segnalato un problema riscontrato sulla versione desktop di WhatsApp. Secondo quanto riferito, inviando un documento tramite l'app, il file scompare senza lasciare traccia. La segnalazione è stata condivisa sui social network, dove l’esperto ha descritto il comportamento anomalo dell’applicazione. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali o dettagli tecnici aggiuntivi riguardo al problema.