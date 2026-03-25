Lo strano caso di Kayode ignorato dall'Italia di Gattuso e convocato in U21 solo qualche giorno dopo

Kayode, esterno del Brentford, è arrivato al ritiro della Nazionale Under 21 solo ieri sera. La sua iniziale esclusione dall’Italia di Gattuso era dovuta a problemi burocratici, motivo per cui era stato escluso anche dalla convocazione. Dopo pochi giorni, è stato reintegrato nella rosa, confermando il rientro dovuto a ragioni amministrative.

Kayode ha raggiunto il ritiro della Nazionale Under 21 solo nella serata di ieri. Il caso dell'iniziale esclusione dell'esterno del Brentford, tra i migliori in Premier, anche dall'Italia di Gattuso, è però subito rientrato: si tratta solo di motivi burocratici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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