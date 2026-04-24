Una relazione tecnica depositata negli atti ha confermato la presenza di ricina nei corpi di madre e figlia, secondo le analisi tossicologiche eseguite da un centro specializzato di Pavia. La scoperta rappresenta una svolta nelle indagini in corso, che si concentrano sull’origine e le circostanze del decesso delle due donne. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Una relazione tecnica depositata agli atti ha segnato una svolta nelle indagini: le analisi tossicologiche effettuate da un centro specializzato di Pavia avrebbero confermato la presenza di ricina nei corpi delle due vittime. Il riscontro, ritenuto decisivo dagli inquirenti, rafforza l’ipotesi dell’avvelenamento e orienta con maggiore nettezza l’attività investigativa. Il documento, trasmesso alla Procura di Larino, attribuisce a entrambe le donne una “grave intossicazione da ricina”. Si tratta di un passaggio centrale perché fornisce un elemento scientifico dopo mesi di accertamenti e valutazioni, rendendo più solida la ricostruzione di quanto accaduto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia avvelenate, è arrivata la conferma ufficiale: cosa succede

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