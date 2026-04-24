Le autorità stanno analizzando i risultati degli esami tossicologici relativi al caso di mamma e figlia morte a Pietracalcina, in provincia di Campobasso, lo scorso dicembre. Le due donne sono state trovate senza vita in circostanze sospette, portando gli inquirenti a ipotizzare un duplice omicidio premeditato. Attualmente, l’indagine procede contro ignoti, con l’obiettivo di chiarire le cause dei decessi.

'è un primo punto fermo nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti, sui decessi sospetti di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte a Pietracalcina, in provincia di Campobasso, lo scorso dicembre. Dalla relazione del professor Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni “Maugeri” di Pavia, depositata al medico legale Benedetta Pia De Luca il 23 aprile, emerge che le due donne sono decedute per un avvelenamento acuto da ricina. Il documento confermerebbe dunque le indiscrezioni di stampa trapelate in queste ultime settimane. Ma non è tutto. Come anticipato da LaPresse, nella stessa relazione si sottolinea anche che Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara, era negativo alla sostanza venefica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mamma e figlia avvelenate, cosa emerge dagli esami tossicologici

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