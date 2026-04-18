A Pietracatella, una madre e sua figlia sono state trovate avvelenate. La polizia ha indicato un possibile movente di natura sentimentale. Venerdì, l'uomo coinvolto ha inviato una mail dalla casella Pec del padre, annunciando la revoca del mandato all’avvocato di fiducia. La comunicazione è stata inoltrata tramite l’indirizzo ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi. Gli investigatori continuano a esaminare le circostanze dell’accaduto.

Alice Di Vita venerdì ha revocato, tramite una mail inviata dalla casella Pec del padre Gianni Di Vita, il mandato all'avvocato difensore Marco Lorusso. Il legale fa parte dello stesso studio di Arturo Messere, che pochi giorni fa aveva a sua volta rimesso il mandato che lo legava a Di Vita senior. Questo è l'ultimo scossone nel giallo di Pietracatella, una storiaccia che ruota intorno alla morte per avvelenamento di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, moglie e figlia di Gianni. Nell'inchiesta un ruolo centrale lo sta ricoprendo Laura Di Vita, cugina del marito. La donna è stata sentita a lungo, per la seconda volta. Nella sua casa, attualmente, vivono lo stesso Gianni e sua figlia Alice, dopo il sequestro della loro abitazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, mamma e figlia avvelenate: "Movente sentimentale", cosa filtra

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