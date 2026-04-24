Malagò in netto vantaggio su Abete per la presidenza della FIGC | con lui potrebbe esserci anche un ex calciatore! Le novità

Il confronto tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC si fa più acceso, con Malagò che sembra avere un vantaggio. Dopo i colloqui con i rappresentanti di calciatori e allenatori, le differenze tra i due candidati diventano evidenti. Tra le novità si parla anche della possibilità di coinvolgere un ex calciatore nel gruppo di candidati. La corsa alla presidenza si sta delineando con nuove informazioni e incontri recenti.

di Luca Fioretti Malagò in netto vantaggio su Abete: il duello per la presidenza FIGC entra nel vivo dopo i colloqui con i rappresentanti di calciatori e allenatori. La corsa per la Presidenza FIGC sta entrando in una fase decisiva, con il confronto tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete che catalizza l’attenzione del mondo sportivo. Dopo un recente incontro istituzionale a Roma, i due candidati hanno affrontato passaggi politici fondamentali incontrando i vertici di Assocalciatori e Assoallenatori. Come riportato dal Corriere della Sera, questi colloqui sono determinanti poiché le due componenti pesano rispettivamente per il 20% e il 10% nel sistema elettivo federale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò in netto vantaggio su Abete per la presidenza della FIGC: con lui potrebbe esserci anche un ex calciatore! Le novità Notizie correlate Presidenza FIGC, Malagò in netto vantaggio su Abete: con lui un ex calciatore? Tutti i nomiMercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco:... CorSport: “Malagò e Abete i più gettonati per la Figc, ma potrebbe esserci anche un ex calciatore”Il toto-nomi per il nuovo presidente della Figc è cominciato, visto che Gabriele Gravina dovrebbe annunciare oggi le sue dimissioni, in Consiglio...