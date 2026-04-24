Malagò in netto vantaggio su Abete per la presidenza della FIGC | con lui potrebbe esserci anche un ex calciatore! Le novità

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC si fa più acceso, con Malagò che sembra avere un vantaggio. Dopo i colloqui con i rappresentanti di calciatori e allenatori, le differenze tra i due candidati diventano evidenti. Tra le novità si parla anche della possibilità di coinvolgere un ex calciatore nel gruppo di candidati. La corsa alla presidenza si sta delineando con nuove informazioni e incontri recenti.

di Luca Fioretti Malagò in netto vantaggio su Abete: il duello per la presidenza FIGC entra nel vivo dopo i colloqui con i rappresentanti di calciatori e allenatori. La corsa per la  Presidenza FIGC  sta entrando in una fase decisiva, con il confronto tra  Giovanni Malagò  e  Giancarlo Abete  che catalizza l’attenzione del mondo sportivo. Dopo un recente incontro istituzionale a Roma, i due candidati hanno affrontato passaggi politici fondamentali incontrando i vertici di  Assocalciatori  e  Assoallenatori. Come riportato dal  Corriere della Sera, questi colloqui sono determinanti poiché le due componenti pesano rispettivamente per il  20%  e il  10%  nel sistema elettivo federale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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