Mafia globale | l’indagine shock sulle holding criminali moderne

Il 10 dicembre, al Senato, la tenente colonnello La Salvia ha presentato un'analisi sui malacarni, evidenziando la presenza di holding criminali moderne coinvolte in attività illegali a livello globale. L'indagine si concentra sulle strutture di potere che gestiscono queste operazioni, analizzando come siano organizzate e operino in diversi paesi. La relazione fornisce dati e approfondimenti su queste reti criminali e sulle modalità con cui si sviluppano.

? Cosa sapere La tenente colonnello La Salvia presenta al Senato il 10 dicembre l'analisi sui malacarni.. La 'Ndrangheta opera come holding globale infiltrando i mercati legali tramite il cyberspazio.. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza La Salvia ha presentato il 10 dicembre 2025 al Senato della un’analisi che traccia la metamorfosi delle organizzazioni criminali italiane, rivelando come la ‘Ndrangheta e altre realtà siano diventate attori economici globali capaci di infiltrare i mercati legali. L’opera pubblicata da Gambini Editore, intitolata I Malacarni. Come la mafia è diventata globale, si articola in 368 pagine di indagine tecnica e investigativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia globale: l’indagine shock sulle holding criminali moderne Notizie correlate Mafia Trilogy: 3 giochi, 3 ere criminali a soli 9,99 sterlineIl pacchetto Mafia: Trilogy arriva su Xbox Series X/S e Xbox One a soli 9,99 sterline. Leggi anche: Infiltrazioni criminali, l'Umbria sperimenta l'algoritmo che "vede" la mafia prima che colpisca Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Blog | Un'indagine a 360 gradi su mafia e politica? Sante parole, Colosimo, se non facesse l'opposto; Pm Caltanissetta: indagine mafia-appalti concausa strage Borsellino; World Wide Mafia, 'Ndrangheta: la docuserie sul procuratore Nicola Grattieri in arrivo su Disney+; Come la mafia e il malgoverno hanno distrutto il calcio italiano. World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, su Disney+ la docuserie con Nicola GratteriQuattro episodi per raccontare al mondo la criminalità organizzata. Disney+ annuncia World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, docuserie incentrata sul magistrato calabrese Nicola Gratteri. Il progetto scritto d ... today.it Mafia e droga: 35 arresti nel Nisseno. Tentacoli a Favara - facebook.com facebook