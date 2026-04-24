Luigi Trapani di Piano di Sorrento nella top ten italiana degli Under 10 di tennis

Un giovane tennista di Piano di Sorrento si è distinto entrando nella top ten italiana tra gli Under 10. La società sportiva coinvolta nell’attività è affiliata alla Federtennis e utilizza un campo coperto a Schiazzano, presso una struttura gestita dal responsabile di un locale di Massa Lubrense. L’allenatore che segue i giovani atleti è Francesco Gargiulo, che coordina le attività della Asd Pagard Tennis Sorrento.

È una realtà consolidata la Asd Pagard Tennis Sorrento dell’istruttore Francesco Gargiulo – affiliata alla Federtennis – che svolge la sua attività presso il campo coperto di Schiazzano di Massa Lubrense all’interno della struttura del “Garden bar” del patron Mario Parlato. Sul campo veloce del complesso sportivo – presente anche un campo di calcetto all’aperto – si allena anche il migliore tennista under 10 della Campania – tra i migliori prospetti italiani: Luigi Trapani di Piano di Sorrento, che recentemente ha brillato in un torneo di categoria a Palermo sia in singolo che in doppio. La Pagard ha anche presentato domanda di affiliazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luigi Trapani di Piano di Sorrento nella top ten italiana degli Under 10 di tennis Notizie correlate L’Università di Firenze nella top ten nazionale degli atenei di MedicinaFirenze si distingue nella classifica nazionale sulla consapevolezza previdenziale degli studenti di Medicina. L'inverno 2026 in Piemonte nella top ten di quelli più piovosi degli ultimi 70 anniPer quanto riguarda le temperature, nonostante il freddo registrato a gennaio, l'inverno appena concluso è risultato il settimo più caldo degli... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Luigi Trapani tra i migliori 10 tennisti italuani under 10; Tennis, il picentino Stabile trionfa con il sorrentino Trapani nel doppio Under 10 alla Junior Next Gen di Palermo; Castelvetrano, in ospedale nuovo location per punto informazione; Corruzione, assolti in appello l’ex consigliera comunale di Erice e il marito. Trapani, maxi piano da 254 milioni: ma le opere decisive slittano al 2027Oltre 254,5 milioni di euro di opere pubbliche da programmare nei prossimi tre anni. È la fotografia del nuovo piano ... tp24.it De Rossi, colpo salvezza: il Genoa vince a Pisa Successo in rimonta per i rossoblù sul campo dei toscani nel 33° turno di Serie A Luigi Trapani Lombardo per Lottomatica Sport Il Genoa batte il Pisa in trasferta e compie un ulteriore passo verso una salvezza o - facebook.com facebook