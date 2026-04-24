Oggi, venerdì 24 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario limite per la partecipazione. Nella precedente estrazione, quella di ieri, non sono stati registrati né un 6 né un 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (110) 67 (83) 66 (71) 10 (62) 16 (52) Cagliari: 41 (88) 26 (82) 52 (62) 63 (54) 12 (46) Firenze: 33 (71) 78 (59) 28 (58) 67 (56) 64 (50) Genova: 66 (70) 6 (60) 49 (58) 25 (46) 3 (44) Milano: 77 (67) 61 (61) 88 (51) 15 (49) 74 (47) Napoli: 40 (95) 1 (74) 36 (66) 8 (49) 81 (40) Palermo: 45 (89) 90 (65) 36 (55) 6 (54) 30 (53) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 16/01/2026

Notizie correlate

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 02 aprile...

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 aprile...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 23 aprile 2026: i numeri vincenti; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 23 aprile 2026: numeri vincenti e quoteLe estrazioni e le quote del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 aprile 2026 su Fanpage.it. Tutti i numeri vincenti e i risultati di questa sera: nessuno ha centrato il 6 o il 5+1, il ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di venerdì 24 aprile 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera ... ilmattino.it

Un lotto di mozzarella in busta è stato richiamato per precauzione dal Ministero della Salute a causa di un errore nella data di scadenza indicata in etichetta. facebook