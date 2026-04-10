Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 10 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, vengono pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Le estrazioni si sono svolte questa sera, con la possibilità di giocare fino alle 19:30. Nella precedente estrazione, avvenuta giovedì 9 aprile, non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincenti. Le combinazioni di oggi sono state annunciate e rese note pubblicamente.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (102) 67 (75) 66 (63) 60 (56) 33 (55) Cagliari: 41 (80) 26 (74) 72 (63) 20 (57) 52 (54) Firenze: 47 (92) 90 (82) 33 (63) 80 (59) 37 (57) Genova: 66 (62) 6 (52) 49 (50) 10 (44) 8 (41) Milano: 85 (78) 32 (68) 34 (64) 77 (59) 61 (53) Napoli: 40 (87) 1 (66) 46 (59) 36 (58) 23 (49) Palermo: 46 (84) 45 (81) 90 (57) 36 (47) 6 (46) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

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