Lorenzo Musetti ha dichiarato che adottando un certo atteggiamento potrà tornare ai suoi livelli migliori. Il tennista italiano ha sottolineato come il torneo Masters 1000 di Madrid possa essere un’occasione significativa nel processo di recupero. Musetti sa che ci vorrà tempo e impegno, ma crede che questa manifestazione possa rappresentare un momento di svolta nella sua carriera.

Lorenzo Musetti sa che il percorso per tornare al suo miglior livello richiede tempo e pazienza, ma il Masters1000 di Madrid può rappresentare un’accelerazione importante. Dopo la convincente vittoria su Hubert Hurkacz, l’azzurro ha parlato in zona mista, offrendo una lettura lucida del suo momento e delle sfide che lo attendono. La sua condizione attuale si muove tra due direttrici: da una parte la necessità di ritrovare continuità dopo i problemi fisici, dall’altra il recupero della giusta ferocia agonistica nei momenti decisivi. A Madrid, però, i segnali sono incoraggianti, soprattutto nella gestione emotiva e tattica delle fasi più delicate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Con questo atteggiamento, posso tornare al mio livello”

In attesa di SINNER, l'Italia perde i pezzi a MADRID

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