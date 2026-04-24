Lo strano 25 aprile alla corte del nemico dei partigiani

Venerdì 24 aprile 2026, durante la mattinata, aprendo i quotidiani Repubblica e il Corriere della Sera, ho trovato una diretta dal Parlamento dedicata al dibattito sul 25 aprile. La discussione si è svolta in un clima particolare, con interventi e posizioni che hanno attirato l’attenzione sui temi storici e politici legati a quella data. La copertura ha mostrato come si sia evoluto il confronto pubblico su un anniversario particolarmente sentito.

A volte non bisognerebbe toccare il telefono. Stamattina, venerdì 24 aprile 2026, l’ho aperto per leggere almeno i titoli dei due quotidiani cui sono abbonato, Repubblica e il Corriere, ma non avevo fatto i conti con la diretta da Montecitorio del dibattito sul 25 aprile, che mi si è imposta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: 25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lo strano 25 aprile alla corte del nemico dei partigiani; La Russa e quello strano modo di festeggiare il 25 aprile; Due giorni per festeggiare la Liberazione, le iniziative ad Albinea il 25 e 26 aprile; Sindaco leghista farà cantare Bella ciao il 25 aprile: Inno alla libertà, pieno d'amore. La Liberazione? È di tutti. 25 aprile: perché il papavero rosso è diventato il simbolo della Resistenza italiana?Dal campo di battaglia alla Festa della Liberazione: perché il papavero rosso è diventato il simbolo del 25 aprile e della Resistenza italiana? Storia, poesia e botanica di un fiore straordinario ... greenme.it "E' molto strano che io sia diventato bello in 3 minuti e 20, questo mi ha fatto capire che il Festival di Sanremo ti cambia la vita..." Marco Masini ha raccontato ai microfoni di #RadioSubasioMusicClub un aneddoto sulla sua prima partecipazione a #Sanremo - facebook.com facebook FAMOLO STRANO ‘STO PECHINO EXPRESS #PECHINOEXPRESS x.com