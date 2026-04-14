Fiorentina-Crystal Palace Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace si gioca al stadio Franchi giovedì sera alle 21:00, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra italiana affronta l’avversario inglese con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata e passare alla semifinale. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker indicano alcuni favori verso una delle due squadre.

La Fiorentina ospita il Crystal Palace al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, nel tentativo di compiere l’impresa della rimonta. La settimana scorsa a Londra é finita infatti 3-0 per gli inglesi, che a questo punto sono con un piede e mezzo al prossimo turno. La Viola ha bisogno della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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