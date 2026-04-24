LIVE Grant-Cirstea 2-6 6-7 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | sconfitta per l’azzurra con rimpianti nel finale

Nella giornata di oggi si è disputata la partita tra un’atleta italiana e una challenger del circuito femminile a Madrid. La giocatrice italiana ha perso in due set, con il secondo concluso al tiebreak, lasciando spazio a qualche rimpianto nel finale. Sono stati aggiornati anche gli orari di altre sfide in programma, tra cui incontri maschili e femminili, con dirette che si svolgono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00). 6-7 Vola via il dritto di Grant, vince così, 6-2, 7-6, Sorana Cirstea, in 1 ora e 25 minuti di gioco. 5-6 Non passa la volée dell’azzurra, nonostante un bel attacco di dritto: match point per la romena. 5-5 Finisce lungo il dritto lungolinea dell’azzurra. 5-4 Dritto vincente di Cirstea. 5-3 Non passa il contropiede di rovescio di Cirstea. 4-3 Bel rovescio in avanzamento vincente di Grant. 3-3 Comanda con il dritto l’azzurra e finisce largo il recupero di rovescio di Cirstea: si va al cambio campo. 2-3 Ace di Cirstea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea 2-6, 6-7 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: sconfitta per l’azzurra, con rimpianti nel finale Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea 2-6, 4-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra sempre avanti grazie al break nel primo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Samsonova domina Tjen, ora tocca all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Samsonova domina Tjen, ora tocca all’azzurra; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta; Live Sorana Cîrstea - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026. LIVE Grant-Cirstea 2-6, 6-7 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: sconfitta per l’azzurra, con rimpianti nel finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00). 40-30 ... oasport.it Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e ... oasport.it Dopo aver ottenuto la prima vittoria in carriera in un main draw WTA, Tyra Grant non si vuole fermare: inizia il match contro Sorana Cirstea sul Campo 8! x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook