L’edizione 2026 del Salone Aero di Friedrichshafen vede la partecipazione di oltre 850 espositori provenienti da 50 paesi, tutte aziende del settore aeronautico. L’Italia si distingue come paese ospite principale, con numerosi rappresentanti presenti alla manifestazione. La fiera si svolge sul lago di Costanza, in Germania, e si concentra sulle novità e le tecnologie legate alle macchine volanti.

Sono 37 le aziende del comparto dell’aviazione generale e d’affari che arrivano dal nostro Paese con prodotti di alta gamma che però, per il 90% vendiamo soltanto all’estero. Normative e green frenano la crescita. Oltre 850 espositori provenienti da 50 nazioni, tutte aziende del comparto aeronautico, stanno partecipando all’edizione 2026 del Salone Aero di Friedrichshafen, sul lago di Costanza, in Germania. Sull’aeroporto sede di marchi storici come Zeppelin e Dornier (della quale esiste il museo), l’intero comparto si presenta a pubblico e operatori: in mostra dai velivoli ultraleggeri ai droni, dagli elicotteri ai jet privati??a lungo raggio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italia domina Aero, la fiera delle macchine volanti

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