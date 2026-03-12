Cina domina Italia quinta | i numeri delle Paralimpiadi 2026

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite, con sei discipline in programma che coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo. La Cina si posiziona al vertice della classifica, mentre l’Italia si attesta al quinto posto tra le nazioni più rappresentate. L’evento ha già portato alla ribalta questa competizione internazionale, che si svolge in Italia fino a marzo.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno varcato la soglia dell’inizio operativo, trasformando le sei discipline in programma in un palcoscenico globale. La Cina domina il medagliere con 27 podi complessivi, mentre l’Italia si colloca al quinto posto assoluto con 10 medaglie totali. Il pubblico italiano assiste a eventi che misurano non solo l’atletica ma anche la capacità organizzativa del territorio nazionale. I nove giorni di gare sono iniziati dopo la Cerimonia d’Apertura tenutasi all’Arena di Verona. Le competizioni coprono biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard. Sullo sfondo di questa rassegna, i numeri parlano chiaro: 79 titoli sono stati messi in palio per definire i vincitori della manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina domina, Italia quinta: i numeri delle Paralimpiadi 2026 Articoli correlati Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quinta con dieci podi, Cina in testaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la Cina guida il medagliere: Italia quinta con 10 podiI Giochi Paralimpici Invernali entrano nel vivo: Pechino in testa con 27 medaglie complessive, mentre l’Italia resta tra le protagoniste davanti al...