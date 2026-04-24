Recentemente, l’Istituto ha condiviso linee guida che promuovono la somministrazione di profilassi a tutte le età, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa posizione arriva nonostante alcuni studi abbiano evidenziato possibili effetti avversi legati ai vaccini anti Covid. La decisione viene presa senza menzionare approfondimenti sui rischi associati, concentrandosi invece sulla diffusione di misure preventive in tutta la popolazione.

«I vaccini funzionano, per ogni generazione». Lo dice l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, quindi è parola d’ordine anche per l’Istituto superiore della sanità (Iss) che così apre il suo ultimo bollettino. Vi si legge che il tema dell’edizione 2026 della Settimana mondiale dell’immunizzazione (World Immunization Week), da oggi al 30 aprile, è «ricordare che i vaccini proteggono, da generazioni, persone, famiglie e comunità in modo sicuro ed efficace e continuano a rappresentare uno degli strumenti più potenti della sanità pubblica per salvaguardare il futuro di tutti». Ovviamente si tratta di un’iniziativa «globale», promossa...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Iss ignora gli effetti avversi e pensa al clima

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