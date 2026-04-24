L’Iran terrorizza il turismo globale

L’Iran ha aumentato le azioni considerate terroristiche, influenzando il settore turistico internazionale. Nel Vecchio Continente, l’indice dei servizi è sceso a 47,4 punti, segnando una diminuzione significativa. Confindustria alberghi ha comunicato che la domanda turistica sta diminuendo, evidenziando un calo nelle prenotazioni e nelle attività ricettive. Questi dati riflettono le ripercussioni di tensioni e instabilità sulla domanda di viaggi e vacanze.

L’Europa dei servizi s’inceppa. L’indice pmi dei servizi dell’Eurozona di aprile si è attestato a 47,4 punti, come ha comunicato ieri S&P Global, segnando il livello più basso in oltre cinque anni. Una caduta brusca in un settore che fino a marzo reggeva (50,2). In Germania l’attività è diminuita per la prima volta in undici mesi, mentre in Francia la contrazione è la più marcata da febbraio 2025. La causa principale del calo è la guerra in Iran. I nuovi ordini crollano, la fiducia delle imprese tocca il minimo da novembre 2022, e le stime indicano un Pil dell’Eurozona in calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Il manifatturiero tiene (anzi, segna un sorprendente massimo da 47 mesi a 52,2) ma si tratta probabilmente di una crescita gonfiata dall’accumulo preventivo di scorte.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Iran terrorizza il turismo globale Notizie correlate Turismo, CleanBnB: ecco come l’instabilità globale ridisegna i flussi(Adnkronos) – Il contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Leggi anche: Crotone si apre al mondo: turismo globale in arrivo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tgcom24: Iran, l'interruzione dei colloqui non chiude la porta ai negoziati Video; Tgcom24: Breaking News delle 21.30 | L'Iran annuncia la riapertura di Hormuz Video; 4 di sera: Donald Trump terrorizza le borse mondiali Video; Tgcom24: Breaking News delle 16.00 | Iran avrebbe detto sì ai negoziati con Usa Video. Medio Oriente: salvato il pilota Usa disperso, nuove minacce di Trump all'IranIl grande bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un'aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti saltare per evitare che finissero in mani ... ansa.it L'Iran senza Internet da oltre un mese: come i cittadini (anche quelli rifugiati all'estero) vivono il bloccoIl 30 marzo l'Iran ha toccato il trentesimo giorno consecutivo senza Internet: l'accesso alla rete globale è bloccato dall'attacco israeliano-statunitense del 28 febbraio 2026. Il traffico Internet, ... corriere.it Tregua in Iran Queste 5 azioni possono volare secondo UBS https://loom.ly/AdhBKUo - facebook.com facebook