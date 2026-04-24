L' inchiesta sul caporalato a Barcellona scarcerati Marchetta e Biondo

Due persone coinvolte in un’indagine sul caporalato a Barcellona sono state scarcerate, poiché al momento non ci sono più i presupposti per mantenere l’accusa di sfruttamento del lavoro nei loro confronti. La decisione si basa sulle informazioni disponibili nelle carte dell’inchiesta e riguarda i due individui coinvolti, che erano stati arrestati in precedenza. Gli approfondimenti sulla vicenda proseguono, senza ulteriori dettagli al momento.

Non ci sono più i presupposti per sostenere, allo stato degli atti, l’accusa di sfruttamento del lavoro nei confronti di Maurizio Sebastiano Marchetta e Salvatore Biondo. Il Tribunale del Riesame di Messina ha annullato l’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto il 13.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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