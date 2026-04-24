L’incanto di Villa Litta Arte natura relax E laboratori didattici

Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate riapre il primo maggio, offrendo un programma che combina arte, cultura e attività ricreative. La struttura si presenta come un luogo di relax immerso nel verde, con giochi d’acqua e laboratori didattici rivolti ai visitatori. Durante l’apertura, vengono organizzati anche eventi culturali come aperitivi e incontri, destinati a coinvolgere un pubblico di diverse età.

Relax immersi nel verde, giochi d’acqua, ma anche aperitivi culturali e una serie di incontri. Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate riapre il 1° maggio con un ricco calendario che unisce arte, cultura e momenti ludici. La peculiarità della villa è il Ninfeo che spicca per la ricchezza delle decorazioni, dei mosaici e degli affreschi e, soprattutto, per i giochi d’acqua, ingegnosi meccanismi ancora perfettamente funzionanti con zampilli improvvisi. Costruita alla fine del Cinquecento su progetto dell’architetto Martino Bassi e per volontà del conte Pirro I Visconti Borromeo, la Villa è nata fin dall’origine come luogo dedicato all’arte, alla bellezza e allo svago.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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