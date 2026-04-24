Nella maxi inchiesta conosciuta come Liguria Gate, sono state chieste le conclusioni dell’accusa con il rinvio a giudizio di undici persone e sette società. L’inchiesta, che ha coinvolto la regione e il mondo imprenditoriale locale, ha portato nel maggio di due anni fa a numerosi arresti, tra cui quello dell’ex governatore. A giugno si terrà l’udienza preliminare per discutere delle accuse e delle eventuali responsabilità.

Arriva a un punto di svolta la maxi inchiesta relativa alla ’costola’ spezzina del Liguria Gate che, nel maggio di due anni fa, sconquassò la Regione e il mondo imprenditoriale spezzino e ligure, portando agli arresti dell’ex governatore Giovanni Toti e di diversi imprenditori. Nei giorni scorsi, è stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare firmato dal giudice Tiziana Lottini. su richiesta della pm Elisa Loris, titolare delle indagini portate avanti sul campo dal comando provinciale della Guardia di Finanza. La prima udienza è prevista il 15 giugno. A rischiare il processo sono undici persone e sette società. Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere ed ex capo di gabinetto della Regione – imputato anche nel filone principale di Genova – e il fratello Filippo, titolare di alcune aziende di famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liguria gate, chiesto il processo. Imputate 11 persone e 7 società. A giugno l’udienza preliminare

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