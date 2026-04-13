Rotte marittime sotto assedio | Baltico e Panama bloccano il mondo

Le rotte marittime che collegano i principali scambi commerciali del mondo sono attualmente soggette a blocchi e tensioni. Nel Mar Baltico sono stati dispiegati mezzi militari che impediscono il passaggio, mentre nel Golfo Persico si sono verificati scontri tra forze navali di differenti nazioni. Inoltre, le crisi climatiche in America Centrale hanno causato blocchi di vie d'acqua cruciali per il trasporto marittimo.

Le rotte marittime che sostengono l’economia globale sono attualmente sotto assedio, tra blocchi militari nel Mar Baltico, tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e crisi climatiche in America Centrale. Mentre lo Stretto di Hormuz rimane al centro delle preoccupazioni per i prezzi del carburante, il Golfo di Finlandia e il Canale di Panama stanno rivelando nuove e diverse vulnerabilità nei flussi commerciali mondiali. L’instabilità nel Nord Europa e la militarizzazione del Baltico. Nel Golfo di Finlandia, un’area strategica che conduce fino a San Pietroburgo, si sta delineando uno scenario di forte pressione che coinvolge la Russia e i Paesi Nato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotte marittime sotto assedio: Baltico e Panama bloccano il mondo Leggi anche: Non solo Hormuz. Dalle navi russe ferme nel Mar Baltico alla siccità nel Canale di Panama, così si inceppano le rotte del commercio globale Calabria sotto assedio: 80mm di pioggia bloccano strade tra ReggioIl 3 aprile 2026 alle ore 14:19, la Calabria vive un’ora di piombo sotto l’assedio del fango.