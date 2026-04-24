Libri e autori al Valdichiana Designer Village | al via Valdichiana Reading

Al Valdichiana Designer Village è iniziata l’iniziativa Valdichiana Reading, dedicata a libri e autori. L’evento si svolge in un luogo nel centro della Valdichiana, dove le attività commerciali si alternano a momenti di presentazione e incontri con gli autori. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni, offrendo agli appassionati momenti di approfondimento e scambio culturale.

C’è un luogo, nel cuore della Valdichiana, dove il tempo dello shopping si intreccia con quello della cultura. È il Valdichiana Designer Village, che dal 25 aprile al 27 giugno ospita “Valdichiana Reading”, la prima rassegna dedicata agli amanti della lettura e della scrittura.Un progetto che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate “Good Morning Club” al Valdichiana Designer VillageArezzo, 18 marzo 2026 – “Good Morning Club” al Valdichiana Designer Village Domenica 22 marzo musica e divertimento a partire dal mattino come a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Libri e autori al Valdichiana Designer Village: al via Valdichiana Reading; Reading al Village. Gli autori invadono Foiano; Al Men/Go arriva Birthh; Gucci, gli storici foulard vengono rivisitati dai giovani. Reading al Village. Gli autori invadono FoianoIn arrivo nuove storie da ascoltare e da scrivere. Dal 25 aprile al 27 giugno al Villaggio del Valdichiana Designer Village arriva la rassegna dedicata agli amanti della scrittura e della lettura, Va ... lanazione.it Cristina D'Avena al Valdichiana Designer Village: la musica fa rima con cartoni animati e tvCristina D’Avena ospite al Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana per uno degli appuntamenti più attesi alle porte della primavera. Oggi, domenica 15 marzo, la piazza Maggiore del Village ... corrierediarezzo.it Da capo a piedi, semplicemente perfetta Total outfit: Amelie Borsa: Borbonese Gioielli: Stroili #ValdichianaDesignerVillage - facebook.com facebook