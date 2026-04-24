Libertà per la giornalista | il patto diplomatico che scuote Minsk

Una giornalista è tornata in Europa nel marzo, dopo essere stata detenuta per cinque anni. La sua liberazione ha suscitato attenzione e ha coinvolto un accordo diplomatico tra più paesi. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra Minsk e altre nazioni, che hanno portato a trattative per il rilascio. La giornalista aveva trascorso anni in carcere, ma ora si trova di nuovo nel continente.

? Cosa sapere La giornalista Katsiaryna Andreeva è tornata in Europa nel marzo dopo cinque anni di detenzione.. L'accordo diplomatico tra Washington e Minsk ha portato al rilascio di 500 prigionieri politici.. La giornalista Katsiaryna Andreeva è tornata in libertà in Europa nel marzo scorso, dopo aver trascorso cinque anni in una prigione gestita dal KGB, grazie a un intervento diplomatico avviato da Donald Trump per favorire il rilascio di prigionieri politici in Bielorussia. La liberazione della professionista, avvenuta dopo l’accusa di tradimento che le era stata inflitta nel 2022, si inserisce in una strategia statunitense volta a ridurre le sanzioni contro il regime di Alexander Lukashenko in cambio di concessioni umanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libertà per la giornalista: il patto diplomatico che scuote Minsk Notizie correlate 10 anni di segreti: il patto oscuro tra giornalistaUn giornalista di 48 anni e una docente di 52 anni sono stati arrestati dopo che le indagini hanno rivelato un patto segreto durato quasi dieci anni. Leggi anche: Patto per autonomia e libertà. Reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Io, tre volte nonna divento giornalista all’età in cui gli altri si arrendono; Mattarella: Gonella e gli Acta Diurna un esempio di libertà di stampa; Giornata mondiale della libertà di stampa, evento ad Atrani in Costiera Amalfitana; 25 Aprile per la libertà di informazione: intervista a Walter Verini (17.04.2026). INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italianoL’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola celebra il suo centenario con la mostra A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà, visitabile fino al 29 ma ... tg24.sky.it Associazione della Stampa Estera: le giornaliste italiane per le donne in Iran e in sostegno della loro lotta per la libertàAlla sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli si è tenuto l’incontro promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, dedicato alla condizione delle donne in Iran e alla loro lott ... roma.corriere.it Corriere della Sera. . «Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Qu - facebook.com facebook 25 aprile, Sergio Mattarella: "Libertà e pace siano custodite" #sergiomattarella x.com