Liberazione | nuovi libri per far riscoprire la storia ai ragazzi

In vista delle celebrazioni del 25 aprile, vengono pubblicati nuovi libri dedicati alla Resistenza, con l’obiettivo di far riscoprire la storia ai ragazzi. Le pubblicazioni, pensate per un pubblico giovane, approfondiscono eventi e protagonisti di quel periodo, offrendo strumenti di lettura e comprensione. Questi testi si inseriscono in un quadro di iniziative volte a mantenere vivo il ricordo di quegli anni tra le nuove generazioni.

? Cosa sapere Nuove pubblicazioni letterarie sulla Resistenza in uscita per le celebrazioni del 25 aprile.. Opere per lettori dagli 8 anni utilizzano narrazioni e oggetti per trasmettere la memoria.. In occasione del prossimo 25 aprile, una selezione di opere letterarie mira a trasmettere la memoria della Resistenza a diverse generazioni, offrendo strumenti narrativi che spaziano dai racconti per bambini agli approfondimenti per adulti. Il compito di tramandare l’eredità della Liberazione ricade ogni anno su educatori e cittadini desiderosi di mantenere vivo il legame con la Storia nazionale. La letteratura si propone come un ponte fondamentale per spiegare i conflitti passati ai più piccoli e offrire nuovi spunti di riflessione a chi ha già studiato il periodo bellico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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