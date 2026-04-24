Libano | Patto confessionale in crisi Stato impotente e sovranità in frantumi

Il Libano sta attraversando una grave crisi politica e sociale, con il sistema confessionale che mostra segni di cedimento. Lo Stato si trova in una posizione di impotenza, incapace di esercitare una sovranità stabile e unitaria. La situazione riflette un deterioramento progressivo delle strutture istituzionali e religiose che fino a ora hanno regolato il funzionamento del paese. La crisi attuale coinvolge sia le tensioni interne che le difficoltà nel mantenere un equilibrio tra le diverse comunità.

Il Libano non è soltanto un Paese in crisi economica: è il punto di arrivo di una lunga erosione della sua architettura politico-religiosa, oggi incapace di produrre sovranità coerente. Il sistema nato dal Patto Nazionale del 1943 e irrigidito dagli Accordi di Taif non funziona più come meccanismo di equilibrio, ma come struttura di blocco permanente. Il compromesso confessionale, concepito per evitare l’egemonia di una comunità sull’altra, ha progressivamente trasformato la politica in una somma di veti incrociati. La rappresentanza non genera decisione: produce mediazione infinita tra élite settarie, riducendo lo Stato a un’arena di redistribuzione del potere, non a un soggetto decisionale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Libano: Patto confessionale in crisi, Stato impotente e sovranità in frantumi Notizie correlate Grande Fratello VIP 2026, scoperto il patto segreto delle regine: Casa in frantumi e televoto serratissimoStasera, martedì 14 aprile 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP con la sua nona puntata, che si preannuncia tra le più... Libano, la scrittrice Haddad: “Se le bombe siamo noi. Paese in frantumi”. Sotto i missili riemergono i rancoriBeirut (libano), 7 aprile 2026 – Qualche giorno fa, un reel ha iniziato a circolare online.