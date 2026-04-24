L’ex allenatore Sala su Gill Voria | Ha personalità e leadership

Da sport.quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’intervista ai Fedelissimi, Antonio Sala ha parlato di Gill Voria, sottolineando la sua personalità e capacità di leadership. Sala, ex allenatore che ha portato la squadra in Serie B dopo 52 anni, ha ricordato il ruolo di Voria in quella formazione. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche del giocatore e sul contributo dato alla squadra in un momento storico.

E’ stato ospite dei Fedelissimi, Antonio Sala, l’allenatore che ha riportato la Robur in Serie B, 52 anni dopo: in quella squadra c’era anche Gill Voria. "Il passaggio da giocatore ad allenatore è particolare – ha detto –: il giocatore pensa a se stesso, l’allenatore deve pensare al gruppo. Servono capacità di trasmettere, personalità e leadership. Non tutti ce l’hanno, Voria credo di sì. Vedo anche delle similitudini tra il percorso di Gill e quello di Chivu all’Inter: l’anno scorso aveva fatto poche partite in Serie A, poi ha avuto continuità e ora sta vincendo lo Scudetto. Gill è subentrato alla grande ed è ancora imbattuto: sta dimostrando qualità importanti e non scontate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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