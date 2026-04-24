Leviathan Labs ha annunciato l’uscita di una nuova edizione di Lucille, il fumetto di Alberto Massaggia pubblicato originariamente nel 2017 in modo indipendente con Dayjob Studio. La nuova versione del volume presenta contenuti ampliati rispetto alla precedente, offrendo ai lettori una versione rivista e arricchita del lavoro. La pubblicazione si inserisce nella linea editoriale dell’azienda, dedicata alla diffusione di opere di autori italiani nel settore del fumetto.

Leviathan Labs annuncia la pubblicazione di un’edizione ampliata di Lucille, il fumetto di Alberto Massaggia uscito nel 2017 in maniera indipendente con Dayjob Studio. Un racconto breve, autoconclusivo, che si muove tra sci-fi e sensibilità cyberpunk, costruito attorno a una figura centrale — Lucille — e a un’idea di identità che passa attraverso il corpo, la sua artificialità e i suoi limiti. Alberto Massaggia racconta che il suo percorso verso Leviathan Labs è stato il risultato naturale di un cammino iniziato anni prima, come accade a molti autori della sua generazione, attraverso l’autoproduzione. Insieme ad altri tre amici aveva fondato il collettivo Dayjob Studio, con cui partecipava alle fiere per farsi conoscere e costruire una propria identità nel panorama fumettistico.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Leviathan Labs presenta una nuova edizione di LUCILLE di Alberto Massaggia

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